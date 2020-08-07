Минцифры и МВД представили образовательный сериал о противодействии домашнему насилию

КИЕВ. 7 августа. УНН. Министерство цифровой трансформации презентовало новый образовательный сериал "О противодействии домашнему насилию с помощью онлайн инструментов", в котором рассказывается, как выявить домашнее насилие, как действовать, если вы стали его жертвой и как помочь, если вы стали случайным свидетелем. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня на платформе ("Освита.Дия"- ред.) у нас уже есть 24 образовательных сериала, и сегодня у нас появляется еще один. Тема домашнего насилия в нашем обществе табу. Нас учили, что не надо выносить ссору на люди, что подумают соседи, что скажут родители, сама виновата. И так далее. Ежегодно сотни людей - это женщины, мужчины, пожилые люди - становятся жертвами домашнего насилия. Не только физического, но и психологического, сексуального и экономического", - сказала Валерия Ионан.

Она отметила, что большинство из них просто терпит и даже не подозревает, что является жертвой и не знает, где получить помощь.

"Сегодня МВД и Минцифры собрались вместе, чтобы сказать - домашнее насилие нельзя замалчивать, потому что это калечит, разрушает жизнь и убивает. Мы знаем, что говорить об этом в полный голос трудно. Это очень больно. Но мы услышим даже тех, кто будет говорить шепотом. Сегодня мы представляем новый образовательный сериал "Онлайн инструменты противодействия домашнему насилию". Бесплатный курс, который подскажет, куда обратиться пострадавшим, как это сделать правильно и как помочь, если вы стали случайным свидетелем домашнего насилия", - добавила Валерия Ионан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый второй ребенок в мире страдает от насилия

По ее словам, из сериала можно узнать о том, что такое домашнее насилие, каким оно бывает, к кому обращаться за помощью, как спланировать собственную безопасность, какое законодательство и полномочия полиции и как помочь пострадавшим от домашнего насилия.

Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко отметила, что МВД определяет одним из приоритетных направлений своей работы предотвращение и противодействие домашнему насилию.

"Значительную роль на сегодняшний день в нашей деятельности играют информационные компании, которые мы проводим совместно с Национальной полицией, совместно с нашими партнерами. Мы продолжаем на сегодняшний день искать новые подходы, с целью информирования общества. И с целью, чтобы максимально формировать эту нулевую терпимость и нулевую толерантность к любым проявлениям насилия... Общими усилиями мы создали данный сериал, который мы сегодня представляем. Я считаю, это качественно новый продукт, который позволяет не только информировать население о том, что такое домашнее насилие, куда обращаться, как действовать. А также учит наше население новейшим инструментам, которые могут помочь в случае, если есть проблема с домашним насилием", - сказала Екатерина Павличенко.

Начальник отдела внешней политики и дипломатии посольства Канады в Украине Руслан Кац поблагодарил МВД, Минцифры и Национальную полицию за кампанию повышения информированности общества.

"Я смотрел вчера эти видео, они понятны, информативные и достоверные. И я искренне надеюсь, что они дойдут до более широкого круга зрителей и дадут жертвам домашнего насилия полезную информацию и хоть немного надежды на то, что помощь есть", - сказал Руслан Кац.

По словам Валерии Ионан, сериал уже доступен на платформе "Освита.Дия"

Напомним, в ВР предлагают увеличить штрафы за домашнее насилие.