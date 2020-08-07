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"Кормят - очень мощно": Зеленский рассказал, как провел два дня на Донбассе

"Кормят - очень мощно": Зеленский рассказал, как провел два дня на Донбассе

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Зеленский в течение двух дней на Донбассе объехал 100 км вдоль контактной линии и проводил время с военнослужащими. Об этом он рассказал на брифинге в Марьинке, передает корреспондент УНН.

"В течение двух дней... К сожалению, есть только два дня: используем время, чтобы полностью посмотреть состояние наших военных вдоль всей контактной линии. Действительно, проехали более 100 км вдоль контактной линии, ели с ребятами, ночевали тоже", - сказал Зеленский.

По его словам, действительно соблюдается "режим тишины", со стороны Украины все под контролем.

"У нас сильная, мощная армия - уважаем. Поэтому и боремся за Украину, боремся за таких героев, чтобы именно они действительно возвращались живыми", - добавил Зеленский.

Также он добавил, что кормят украинских военных на Востоке "очень мощно".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский купил в продуктовом магазине в Бахмуте Донецкой областе кофе и сладостей.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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