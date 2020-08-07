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Зеленский попросил Путина освободить политзаключенного Сулейманова

Зеленский попросил Путина освободить политзаключенного Сулейманова

Руслан Сулейманов

КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Президента РФ Владимира Путина освободить политзаключенного Руслана Сулейманова, у которого в Крыму умер трехлетний сын. Об этом заявил в видеообращении глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

"Поднимался вопрос отца мальчика, которого нашли мертвым в Крыму. Президент обратился (к Путину - ред.) с просьбой рассмотреть этот вопрос и освободить отца, потому что такая трагедия, и, во-первых, он незаконно содержится", - отметил Ермак.

Как сообщал УНН ранее, в оккупированном Крыму исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов. Через несколько дней его тело нашли в выгребной яме. Позже установили, что причиной смерти стало утопление.

Также напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и Президент РФ Владимир Путин обсудили вопрос освобождения 22 крымских татар.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Крым, политзаключенные, освобождение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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