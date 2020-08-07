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"Вагнеровцы" и выборы в Беларуси: Путин и Лукашенко поговорили по телефону

"Вагнеровцы" и выборы в Беларуси: Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Владимир Путин и Александр Лукашенко

КИЕВ. 7 августа. УНН. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран. Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов (в Беларуси) в спокойной обстановке", – заявили в Кремле.

В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что одной из главных тем разговора стало задержание 33 наемников ППК "Вагнера". Телефонный разговор лидеров двух стран состоялась по инициативе президента РФ.

"Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", - сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Также главы государств предметно обсудили ход избирательной кампании в Беларуси и противодействие пандемии COVID-19 в двух странах.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в телефонном разговоре с генеральным прокурором Беларуси Александром Конюком подтвердила намерение Украины запрашивать выдачу 28 человек из 33 задержанных наемников ЧВК "Вагнера", среди которых 9 украинцев.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, Владимир Путин, Беларусь, Лукашенко, ЧВК Вагнера
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