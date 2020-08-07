Провокаторы "зайцев" и охрана: Укрзализныця презентует программу безопасности перевозок

КИЕВ. 7 августа. УНН. Укрзализныця разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров. Ее реализация начнется в сжатые сроки. Об этом сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны Укрзализныци, установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - сообщил он.

По словам Юрика, указанная программа будет представлена на следующей неделе.

"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, что в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - резюмировал глава Укрзализныци.

Напомним, что за последние несколько недель в украинских поездах произошло несколько инцидентов: в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину, трижды судимого нападающего задержали. Мужчина оказался безбилетным.

Позже, уже в поезде №017КО "Харьков-Ужгород", на пути в Киев, пассажиры выпивали и нарушали общественный порядок. Трех мужчин сняли с поезда.

Геращенко предложил сделать "черный список" для тех, кого снимают с поездов за дебош, хулиганство и за вандализм.