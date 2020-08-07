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Зеленский заверил, что на Донбассе "никто ничего не собирается сдавать"

Зеленский заверил, что на Донбассе "никто ничего не собирается сдавать"

КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в районе проведения операции объединенных сил заявил, что никто ничего не собирается сдавать, ведь государство имеет мощную армию. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, Президент Владимир Зеленский во время пребывания в районе проведения операции объединенных сил подчеркнул, что украинская власть не устанет стремиться к миру и возврату украинцев и территорий, ведь этого хочет весь украинский народ.

Зеленский рассказал, что достижение мира является залогом экономического роста государства и улучшения качества жизни каждого украинца.

"Никто ничего не собирается сдавать, у нас сильная, мощная армия. Уважаем ее, поэтому и боремся за Украину, боремся за таких героев, чтобы они возвращались живыми", - сказал Президент.

Отдельно Владимир Зеленский посетил прифронтовую Марьинку в Донецкой области и пообщался с ее жителями. Президент подчеркнул, что одним из путей к миру параллельно с переговорами в рамках "нормандского" и "минского" форматов является постоянное и настойчивое укрепление наших Вооруженных сил.

Напомним, Президент Зеленский в течение двух дней на Донбассе объехал 100 км вдоль контактной линии и проводил время с военнослужащими.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС, Владимир Зеленский
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