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Разрешения и сертификаты соответствия: Шмыгаль рассказал о проседания в строительной сфере

Разрешения и сертификаты соответствия: Шмыгаль рассказал о проседания в строительной сфере

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 7 августа. УНН. В период март-май было выдано меньше разрешений на строительство и сертификатов соответствия. Об этом во время круглого стола ко Дню строителя рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Разрешения на февраль-июнь. Было проседание в период март-май, в июне месяце и июле результат будет более показательным. Количество разрешений увеличилось. В июле у нас заработал реестр. Поэтому, хочется верить, что статистика будет еще лучше", - отметил Шмыгаль.

Так, согласно презентации: в течение февраля было выдано 216 разрешений на строительство (177 разрешений уровня СС2 и 39 - СС3) в марте - 173 (130 - СС2 и 43 - СС3) в апреле - 173 (129 - СС2 и 44 - СС3) в мае - 216 (162 - СС2 и 54 - СС3).

Больше всего разрешений было выдано в июне - 452, из них 371 - СС2 и 81 - СС3.

"Будем продвигаться вперед, и после принятия закона, такого понятия как "разрешение на начало строительства" не будет. Сообщил - начал строить. По сертификатам соответствия также есть статистика, было проседание в карантинные месяцы. Как раз апрель-май - это проседание экономики и сферы строительства в целом. С июня начался сезон, ослабли карантинные мероприятия, видим, что разрешения и сертификаты есть", - добавил Премьер.

Напомним, что Кабмин поддержал создание первой очереди единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Источник: УНН
Теги: Украина, строительство, Премьер-министр, Денис Шмыгаль
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