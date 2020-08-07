На рассмотрение КСУ поступили два конституционных представления: подробности

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Конституционный Суд поступили конституционные представления касающиеся закона о судоустройстве и статусе судей и закона об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

В Конституционный Суд Украины 7 августа поступило два конституционных представления 45 народных депутатов Украины:

• относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пункта 1 части второй статьи 37, статьи 45, пункта 12 раздела "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 № 1402-VIII (с последующими изменениями ) отдельных положений кодекса административного судопроизводства Украины от 6 июля 2005 № 2747-IV (с последующими изменениями), Хозяйственного процессуального кодекса Украины от 6 ноября 1991 года № 1798-ХII (с последующими изменениями), Гражданского процессуального кодекса Украины от 18 марта 2004 года № 1618-IV (с последующими изменениями), Уголовного процессуального кодекса Украины от 13 апреля 2012 года № 4651-VI (с последующими изменениями);

• относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром" от 9 апреля 2004 года № 1677-IV, а также распоряжения Кабинета Министров Украини "О мерах по приватизации пакетов акций предприятий ГАК "Укррудпром" от 27 мая 2004 № 348-р

Напомним, в КСУ поступили три конституционных представления от 47 нардепов.