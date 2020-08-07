Таран заявил, что жители Донбасса начали чувствовать конец войны

КИЕВ. 7 августа. УНН. Почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начала возрождаться. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начала возрождаться. Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда наконец это решим. Бесспорно, сейчас это решает не армия. Должны решать этот вопрос политическим путем", - отметил Таран.

По словам министра обороны, именно поездка вдоль линии разграничения и позволила понять настроение украинских бойцов, которые защищают государство. Как отметил Таран, пока армия верит Верховному Главнокомандующему Украины.

"Это действительно прекрасно воспринимается личным составом. Они рады видеть Президента - не там где-то, который только по телевидению выступает, а того, который с ними, приезжает к ним, вникает в происходящее, проводит беседы. Очень замечательная психологическая атмосфера каждый раз, когда Президент приезжает на позицию", - подчеркнул Таран.

Напомним, Президент Зеленский в течение двух дней на Донбассе объехал 100 км вдоль контактной линии и проводил время с военнослужащими.