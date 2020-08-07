Мининфраструктуры планирует до конца года обустроить 50 комплексов габаритно-весового контроля

КИЕВ. 7 августа. УНН. До конца 2020 года Министерство инфраструктуры имеет цель обустроить 50 комплексов габаритно-весового контроля на дорогах. Об этом во время брифинга сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.

"Сейчас проводятся постоянно в круглосуточном режиме, и мы следим за статистикой, в каждой области операции общие между Государственной службой по безопасности на транспорте, Национальной полицией, Службой безопасности, в том числе с представителями фискальных служб, для того, чтобы перевозчики не нарушали габаритный и весовой режим проезда на дорогах общего государственного пользования. Именно с той целью, чтобы защищать дороги, чтобы они служили для общин, для украинцев подольше. Наша цель до конца года обустроить более 50 комплексов автоматической фиксации габаритно-весового контроля, комплексы взвешивания в движении, которые уберут, вообще минимизируют человеческий фактор, человеческое влияние и инспектора вы почти на этих вещах не увидите", - сказал Владислав Криклий.

Он отметил, что инспектор будет делать только выборочные проверки, а основные перейдут на эти комплексы взвешивания в движении. Тогда накладывать штраф можно будет не останавливая транспорт.

"Кроме этого, проговорили с терминалами морскими. Они к этому проекту подключаются. Надеюсь, что при поддержке законодательного корпуса и депутатов мы тоже это урегулируем законодательно и наши порты морские - они будут осуществлять габаритно-весовой контроль для того, чтобы мы совместно защищали наши дороги", - добавил министр.

Напомним, по состоянию на июль, нарушители габаритно-весового контроля заплатили уже около 13,5 млн грн штрафов.