В Мининфраструктуры планируют реализовать пилотный проект по обустройству пунктов пересечения границы

КИЕВ. 7 августа. УНН. Министерство инфраструктуры обсуждает во время заседаний правительства проведение пилотного проекта по обустройству нескольких пунктов пересечения границы. Об этом во время брифинга сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.

"Сейчас активно обсуждаем на правительстве и, наверное, что мы будем выходить с инициативой, чтобы тоже принять несколько пунктов пересечения границы в управление и провести на их базе пилот, чтобы можно было обустроить их на совершенно ином качественном уровне. Потому что дороги мы строим качественные, подъезды к пунктам пересечения границы будем иметь качественные европейские, и еще очень не хватает, чтобы, собственно, вот сами пункты пересечения тоже были европейские. Потому что это, собственно, первое, что видит украинец или иностранец, когда въезжает в Украину. И последнее, что видит", - сказал Владислав Криклий.

Он отметил, что подразумевает сами здания и условия труда.

"Чтобы это были не просто пункты пересечения, чтобы это были сервисно-ориентированные места, где можно кроме базовых вещей получить еще какие-то дополнительные услуги", - добавил Владислав Криклий.

Напомним, на украинских дорогах планируют до конца года установить еще 200 камер автофиксации.