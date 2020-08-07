В Украине остановлена работа Единого государственного реестра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Перезапуск Единого государственного реестра никоим образом не скажется на сроках рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации политических партий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"С сегодняшнего дня и до 16 августа 2020 года Единый государственный реестр не будет работать (для пользователей будут доступны только отдельные услуги): в этот период будет происходить обновление его технической составляющей. В то же время то, что перезапуск ЕГР пришелся на разгар избирательной кампании, никак не отразится на сроках рассмотрения документов, поданных субъектами избирательного процесса для государственной регистрации", - говорится в сообщении.

По словам заместителя Министра юстиции по государственной регистрации Ольги Онищук, Министерство и его межрегиональные управления приложили максимум усилий, чтобы все документы, поступившие были рассмотрены своевременно, до периода введения в эксплуатацию нового программного обеспечения Единого государственного реестра.

"С 17 августа 2020 года, после запуска нового ЕГР, все процедуры в сфере государственной регистрации политических партий будут проводиться в штатном режиме", - отметила она.

Онищук отметила, что с целью обеспечения надлежащего избирательного процесса Министерство юстиции постоянно коммуницирует и сотрудничает с Центральной избирательной комиссией.

"Мы уже предоставили ЦИК сведения о зарегистрированных политических партий и их структурных образованиях, а также официальное разъяснение о том, что местные организации политических партий, зарегистрированные до установления нового административно-территориального устройства Украины, можно считать распространяют свою деятельность на соответствующие новосозданные административно-территориальные единицы", - сообщила Онищук.

Напомним, в Украине в тестовом режиме запустили онлайн-реестр отчетов партий.