Украина и Китай обсудили сотрудничество в международных организациях

КИЕВ. 7 августа. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном и обсудила сотрудничество в международных организациях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

“В фокусе внимания были вопросы двусторонней повестки дня и сотрудничества в международных организациях. Стороны констатировали неизменность базовых принципов двусторонних отношений, заключающиеся во взаимном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости, а также поддержке по чувствительным для сторон вопросам”, — говорится в сообщении.

Также Эмине Джапарова подробно проинформировала о ситуации на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и преступления, совершаемые оккупационными властями Крыма, а также выразила благодарность китайской стороне за твердую политическую позицию по этому вопросу.

Кроме того, стороны коснулись перспективных направлений практического взаимодействия и шагов, направленных на увеличение объемов сотрудничества.

“Первый заместитель министра высоко оценила взаимодействие сторон в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции”, — отмечается в сообщении.

Напомним, главы МИД государств ЕС обсудят отношения сообщества с Турцией.