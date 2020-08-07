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Зеленский заявил о "суперовых переговорщиках", которые выстроят конструкцию устойчивого мира на наших условиях

Зеленский заявил о "суперовых переговорщиках", которые выстроят конструкцию устойчивого мира на наших условиях

КИЕВ. 7 августа. УНН. Каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперова команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях. Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, подводя итоги поездки на Донбасс, передает УНН.

"Что я делал в Донбассе два дня? Много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям. Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперова команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях", - написал Зеленский.

По его словам, "понятно, что Донбасс сегодня - это прежде всего о войне".

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"К большому сожалению, мы все еще имеем ее в своем доме. Но если не прилагать усилий, она сама никуда не исчезнет. "Нормандия" дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть", - добавил Зеленский.

Напомним, в Офисе Зеленского ожидают от встречи в "нормандском формате" конкретных договоренностей.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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