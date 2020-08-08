Зеленский поручил Шмыгалю мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавируса

КИЕВ. 8 августа. УНН. Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине Президент Владимир Зеленский дал поручение Премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Кроме того, Глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя, отметили в Офисе.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительства мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - сказал Зеленский.

Напомним, в Украине выявлено уже более 79,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1489.