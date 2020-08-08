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Правительство отреагировало на новые антирекорды по COVID-19: принят ряд важных решений

Правительство отреагировало на новые антирекорды по COVID-19: принят ряд важных решений

КИЕВ. 8 августа. УНН. Новые антирекорды заболевших коронавирусом требуют четких действий. Сегодня провели внеочередное заседание правительства, где обсуждались ухудшение эпидемситуации в стране, а также приняли ряд важных решений. Об этом написал в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов, передает УНН.

Немчинов также привел перечень решений, что были приняты во время внеочередного заседания Кабмина:

- Во исполнение поручения Президента министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности больниц второй волны, которые будут принимать больных коронавирусом. Такая статистика должна быть представлена по каждой области и учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом.

- Кроме того, Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляции. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.

Также по словам Немчинова, правительство утвердило проект Указа Президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута.

Ранее правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее с 9 августа.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Коронавирус
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