Зеленский отвергнул заявление про вмешательство Украины в выборы США

КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не позволит себе вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах и не нанесет вреда партнерским отношениям с США. Об этом президент написал в своем Telegram канале, передает УНН.

“Буду откровенным. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются „сенсационные данные“ о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как Президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США”, — написал Зеленский.

“Вместе с тем Украина в свою очередь абсолютно уверена в том, что и со стороны наших партнеров не менее уважительное отношение к нашему суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов. Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения”, — добавил президент.

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“Кроме того, отдельно позволю себе отметить, что предотвращение втягиванию нашей страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов — это вопрос нашей национальной безопасности. Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы. Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды...”, — резюмировал Глава государства в сообщении.

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Накануне директор Национального контрразведывательного центра безопасности США Билл Еванина представил заявление об угрозах грядущим президентским выборам, которые должны состояться осенью в Соединенных Штатах.

Среди прочего, он назвал попыткой России повлиять на выборы записью телефонных разговоров якобы тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена.