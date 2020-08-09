Выборы в Беларуси: Тихановская покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности

КИЕВ. 9 августа. УНН. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в субботу, 8 августа, покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности. Она находится в окружении членов своего штаба и журналистов в белорусской столице, заявила пресс-служба Тихановской, передает УНН со ссылкой на DW.

За считанные часы до завершения досрочного голосования Тихановская выступила с предвыборным обращением. Она призвала сограждан не допустить насилия, а представителей силовых структур страны — “не выполнять преступных приказов”.

Между тем в Минске была временно задержана представительница команды Виктора Бабарыка (незарегистрированного претендента на пост президента) Мария Колесникова. Милиционеры не назвали причину задержания. Через некоторое время адвокат Колесниковой заявил, что её отпустили. По сведениям штаба Бабарыка, в милиции объяснили, что Марию Колесникову “перепутали с другим человеком”. Ранее была задержана начальница штаба Светланы Тихановской Мария Мороз.

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Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрировано пять человек — жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании “Говори правду” Андрей Дмитриев, глава партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко. Предыдущее голосование недели были отмечены задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков, а также одной из самых массовых в истории республики акций протеста — митингом Тихановской в Минске 30 июля. По оценке правозащитников, мероприятие собрало более 60 тыс. человек.