Почти 500 млн представителей коренных народов по всему миру пострадали из-за COVID-19 - ООН

КИЕВ. 9 августа. УНН. Острая респираторная болезнь COVID-19 принесла самые пагубные последствия для более 476 миллионов представителей коренных народов по всему миру. Об этом говорится в послании Генерального секретаря ООН в 2020 году, передает УНН.

"Инфекция COVID-19 принесла самые пагубные последствия для более 476 миллионов представителей коренных народов по всему миру", - говорится в послании.

Сообщается, что недостаточный доступ к услугам здравоохранения, чистой воды и санитарии повышает их уязвимость. Для коренных народов характерны традиционные занятия и ведение натурального хозяйства или занятость в неформальном секторе.

Отмечается, что пандемия пагубно отразилась на положении во всех этих областях.



"Женщины среди коренного населения, которые часто являются основными поставщиками продовольствия и продуктов питания для своих семей, особенно сильно пострадали от закрытия рынков, на которых продавались ремесленные изделия кустарных промыслов, сельскохозяйственная продукция и другие товары", - отмечается в послании.



Генсек также подчеркнул: нужно в срочном порядке заняться решением проблемы бедственного положения детей среди коренных народов, которые лишены доступа к возможностям виртуального обучения.



"Для борьбы с пандемией каренский народ Таиланда возродил свой древний ритуал "кро йи"(закрытие сел). Подобные стратегии, используя которые общины закрывали въезд в районы своего проживания, применялись и в других странах Азии, а также в Латинской Америке", - говорится в послании.



Также реализация прав коренных народов означает обеспечение их вовлечения в работу и их участия в стратегиях реагирования и восстановления в контексте COVID-19.



Отмечается, что консультации с коренными народами необходимо проводить в рамках всех усилий по преодолению кризиса с тем, чтобы "выйти из него сильнее и восстановить мир, который будет лучше, чем раньше".



Кроме того, с самого начала глобальной пандемии учреждения Организации Объединенных Наций ведут работу по защите прав коренных народов, говорится в послании.

Напомним, от коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 12 млн человек.