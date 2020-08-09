Кличко призвал Раду определить правила езды на электросамокатах

КИЕВ. 9 августа. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к депутатам Верховной Рады и призвал их разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, мэр отметил, что движение такого вида "транспорта", как электросамокаты, не разрешено действующим законодательством Украины.

"Поэтому вопрос: где именно должны ездить такие средства передвижения - по дороге, тротуарах, велосипедных дорожках? По каким правилам: скорость, световые обозначения, с какого возраста "водителя"? Ведь речь идет о безопасности движения, о здоровье и жизни всех его участников - тех, кто на самокатах, автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов", - отметил Кличко.

Ответить и урегулировать все эти вопросы должно законодательство Украины о дорожном движении, продолжил он.

"...Поэтому я официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады: разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах", - заявил мэр.



Отметим, что накануне стало известно, что одна из компаний запустила в Киеве сервис проката электросамокатов. В то же время, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания разместила пункты проката электросамокатов без согласования с городом. А также призвал их убрать. По его словам, движение электросамокатов не урегулирован действующим законодательством Украины, поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг.

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Напомним, за два года в Киеве услугами общественного велопроката воспользовались более 75 тыс. раз.