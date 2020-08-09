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Выборы президента Беларуси: на участок в Киеве пропускают по одному, люди боятся не успеть проголосовать

Выборы президента Беларуси: на участок в Киеве пропускают по одному, люди боятся не успеть проголосовать
Источник: Facebook/Посольство Республики Беларусь в Украине

КИЕВ. 9 августа. УНН. Около посольства Беларуси в Киеве образовалась огромная очередь из желающих проголосовать на президентских выборах. Люди недовольны пропускной способностью избирательной комиссии, передает корреспондент УНН.

Так, возле посольства Беларуси в Киеве собралась большая очередь из желающих проголосовать, однако люди недовольны пропускной способностью избирательной комиссии и переживают, что не успеют проголосовать из-за того, что пропускают по одному человеку.

Также к гражданам вышел посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол, который объяснил, что очереди на всех избирательных участках.

"Пять дней было досрочное голосование, работал избирательный участок, мы вынуждены соблюдать правила страны, в которой находимся. Если вы сейчас откроете новостные сайты Республики Беларусь, государственные, оппозиционные - то там будет картинка из всех избирательных участков за рубежом. Везде такая же ситуация. Мы вынуждены соблюдать санитарно-эпидемиологические мері безопасности", - заявил Сокол. 

По его словам, одна из причин - это разминирование взрывного устройства, которое произошло в 12:45 в нескольких километрах от здания посольства на улице Большой Васильковской.

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"Хоть внутри 5 столов будет стоять, вход один, и проход будет осуществляться так, как он сейчас осуществляется", - добавил Сокол под недовольные крики людей.

Напомним, ранее сегодня возле посольства Беларуси в Киеве около 30 человек ожидали открытия участка для того, чтобы проголосовать на президентских выборах.

Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершится в 20:00.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киев, Беларусь, голосование, посольство
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