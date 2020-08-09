Лукашенко получил письмо от Путина про "вагнеровцев"

КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо касательно задержанных боевиков ЧВК “Вагнер”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “БелТА”.

“Глава белорусского государства отметил, что недавно упрекнул Россию в переходе из братских на партнерские отношения. На что Президент России четко заявил: „Мы будем строить с вами братские отношения. А в том, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы владеем на сегодня“. На следующий день Александр Лукашенко получил от российской стороны письмо с изложением всех фактов. Сейчас их изучает Следственный комитет Беларуси”, — говорится в сообщении.

Напомним, Беларусь самостоятельно разберется с “вагнеровцами”, если прокуроры Украины и России не приедут.

Как сообщалось, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение экстрадиции в Украину 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси.

Напомним, Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России из-за задержанных “вагнеровцев”.

Как сообщал УНН, 29 июля белорусскую правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнер”.