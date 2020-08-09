Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0235  EUR: 32,80 -0,1040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В прошлом году в акушерских стационарах оставили около 330 новорожденных
В прошлом году в акушерских стационарах оставили около 330 новорожденных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
11700

Лукашенко получил письмо от Путина про "вагнеровцев"

Лукашенко получил письмо от Путина про "вагнеровцев"

КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо касательно задержанных боевиков ЧВК “Вагнер”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “БелТА”.

“Глава белорусского государства отметил, что недавно упрекнул Россию в переходе из братских на партнерские отношения. На что Президент России четко заявил: „Мы будем строить с вами братские отношения. А в том, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы владеем на сегодня“. На следующий день Александр Лукашенко получил от российской стороны письмо с изложением всех фактов. Сейчас их изучает Следственный комитет Беларуси”, — говорится в сообщении.

Напомним, Беларусь самостоятельно разберется с “вагнеровцами”, если прокуроры Украины и России не приедут.

Как сообщалось, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение экстрадиции в Украину 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси.

Напомним, Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России из-за задержанных “вагнеровцев”.

Как сообщал УНН, 29 июля белорусскую правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнер”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генпрокурор, ЧВК Вагнера
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.