Степанов рассказал о стратегии развития системы трансплантации Украины до 2023 года

КИЕВ. 9 августа. УНН. Министерство оороны здоровья планирует расширить виды органной трансплантации, увеличить количество трансплантаций костного мозга и построить Центр трансплант-координации. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

“Приоритетами Минздрава является увеличение количества трансплантаций, а именно: расширение видов органной трансплантации, увеличение количества трансплантаций костного мозга, развитие Центра трансплант-координации, обеспечения логистики перевозки трансплантатов, в частности с привлечением гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, автотранспорта Национальной полиции; а также профессиональное развитие отечественных специалистов”, — заявил Степанов.

Также Степанов четко очертил проблемы, которые существуют в этой сфере и являются преградами на пути к развитию сферы органной трансплантации и трансплантации костного мозга: отсутствие протоколов лечения и четких показаний для проведения трансплантации, дефицит кадров с практическим опытом проведения трансплантаций и тому подобное. Следовательно, Минздрав разработал четкий механизм преодоления этих проблем и ожидает амбициозные результаты.

“Уже в 2021 году мы ожидаем увеличения количества трансплантаций почек в 3 раза, печени — в 4 раза, сердца — в 8 раз”, — добавил министр.

Напомним, в Минздраве анонсировали расширение списка больниц, которые будут делать трансплантации в Украине.