Протесты после выборов в Беларуси: людей задерживают, используя светошумовые гранаты и водометы

КИЕВ. 10 августа. УНН. В городах Беларуси продолжаются протесты после выборов президента страны. Силовики бросают в людей светошумовые гранаты, поливают из водометов. Об этом 10 августа сообщает УНН со ссылкой на “БелТА”, “Tut.by”, Meduza и NEXTA и ряд других белорусских СМИ.

По состоянию на 00:30 понедельника, 10 августа, большинство белорусских веб-порталов СМИ до сих пор не работают. Доступ к информации журналисты и граждане распространяют через мессенджеры, в частности через Telegram. Люди жалуются на плохую интернет связь.

Из-за проблем со связью отсутствует однозначная информация, однако большинство белорусских Telegram каналов, представителей международных и зарубежных СМИ и общественных активистов — пишут про численные задержания, массовые акции протеста.

В частности, в сети были опубликованы видео и фото использования светошумовых гранат.

Так, в Минске протестующие начали возводить баррикады из мусорных баков. В свою очередь силовики вскоре начали штурмовать эти места, где пытаются закрепиться протестующие. Telegram канал NEXTA сообщает, что количество людей в столице Беларуси, выходящих на улицы, постоянно растет.

Telegram канал Belamova публикует видео с шеренгами силовиков, которые ходят по столице Беларуси.

Общественный транспорт в столице Беларуси почти полностью парализован. СМИ пишут о движении протестующих в центр Минска.

Telegram канал NEXTA пишет о стрельбе со стороны силовиков. Пока неизвестно, какое оружие используют правоохранители. Ранее была информация об использовании резиновых пуль против протестующих.

В других городах Беларуси сообщается о многочисленных стычках с правоохранителями.

Так, в Новополоцке сообщается о столкновениях между протестующими и ОМОНом (АМАПом).

В городах Лида и Жодино сообщается, что сотрудники ОМОНа опустили щиты и не мешают протестующим.

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Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. В 20:00 воскресенья (совпадает со временем Киева) избирательные участки были закрыты. В некоторых белорусских городах правоохранители начали задерживать людей, которые после окончания выборов остались вблизи избирательных участков. Ранее издание “Радыё Свабода” сообщало, что в Минске после завершения голосования на президентских выборах площадь Независимости окружили, все выходы на нее были закрыты.