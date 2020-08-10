Протесты в Беларуси после выборов: Тихановская призвала силовиков остановить насилие

КИЕВ. 10 августа. УНН. Главный оппонент действующего президента Беларуси Александра Лукашенко - Светлана Тихановская - обратилась к гражданам и силовикам Республики, после проведения в стране, 9 августа, президентских выборов. Об этом пишет УНН со ссылкой на обращение Тихановской, которое опубликовало издание Tut.by.

“Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвратите провокации, не нужно давать повод для применения к вам насилия”, — сказала она.

“Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать”, — обратилась с призывом Светлана Тихановская.

Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. В 20:00 воскресенья (совпадает со временем Киева) избирательные участки были закрыты. В некоторых белорусских городах правоохранители начали задерживать людей, которые после окончания выборов остались вблизи избирательных участков. Ранее издание “Радыё Свабода” сообщало, что в Минске после завершения голосования на президентских выборах площадь Независимости окружили, все выходы на нее были закрыты.