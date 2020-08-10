Протесты в Беларуси после выборов: Тихановская призвала силовиков остановить насилие
КИЕВ. 10 августа. УНН. Главный оппонент действующего президента Беларуси Александра Лукашенко - Светлана Тихановская - обратилась к гражданам и силовикам Республики, после проведения в стране, 9 августа, президентских выборов. Об этом пишет УНН со ссылкой на обращение Тихановской, которое опубликовало издание Tut.by.
“Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвратите провокации, не нужно давать повод для применения к вам насилия”, — сказала она.
“Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать”, — обратилась с призывом Светлана Тихановская.
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. В 20:00 воскресенья (совпадает со временем Киева) избирательные участки были закрыты. В некоторых белорусских городах правоохранители начали задерживать людей, которые после окончания выборов остались вблизи избирательных участков. Ранее издание “Радыё Свабода” сообщало, что в Минске после завершения голосования на президентских выборах площадь Независимости окружили, все выходы на нее были закрыты.
Параллельно были обнародованы результаты национального экзит-пола. Так, согласно этим данным, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, когда за основного оппонента — Светлану Тихановскую — лишь 6,8%. Однако впоследствии у Тихановской объявили о победе в первом туре на некоторых избирательных участках. По информации иностранных наблюдателей, результаты экзит-полов за рубежом показали у Тихановской более 81% голосов.
В ночь на 10 августа в городах Беларуси начались массовые протесты и столкновения с силовиками. Правоохранители и сотрудники ОМОНа (АМАПа) задерживают людей, используют светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули для разгона протестующих. В отдельных городах силовики опустили щиты и не мешают протестующим.
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На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения “Говори правду” Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацька, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.
Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.