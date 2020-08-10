Выборы в Беларуси: президенты Польши и Литвы осудили насилие силовиков

КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Польши Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа осудили разгон белорусских протестующих силовиками, после проведения в Беларуси президентских выборов. Об этом 9 августа сообщило “Польское радио”, передает УНН.

“Как соседи Беларуси мы призываем белорусские власти в полной мере признавать и уважать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданские права, включая права национальных меньшинств и свободу выражения мнений”, — говорится в совместном заявлении президентов Польши и Литвы.

Президенты считают, что “диалог — это всегда лучший способ обеспечить социальное развитие и обсудить реформы и политику”.

“Мы относимся к суверенитету и независимости Беларуси с максимальным уважением и надеемся, что будут созданы условия для углубления сотрудничества с народом и государственными институтами Беларуси”, — они написали.

По словам Анджея Дуды и Гитанаса Науседы, тесное сотрудничество с Евросоюзом отвечает интересам Беларуси.

“Мы хотим, чтобы двери этого сотрудничества оставались открытыми, и мы готовы и дальше поддерживать Беларусь на пути углубления отношений с единой европейской семьей”, — сообщили они.

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Перед этим были обнародованы результаты национального экзит-пола. Так, согласно этим данным, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, когда за основного оппонента — Светлану Тихановскую — лишь 6,8%. Однако впоследствии у Тихановской объявили о победе в первом туре на некоторых избирательных участках. По информации иностранных наблюдателей, результаты экзит-полов за рубежом показали у Тихановской более 81% голосов.