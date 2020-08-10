Выборы в Беларуси: президенты Польши и Литвы осудили насилие силовиков
КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Польши Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа осудили разгон белорусских протестующих силовиками, после проведения в Беларуси президентских выборов. Об этом 9 августа сообщило “Польское радио”, передает УНН.
“Как соседи Беларуси мы призываем белорусские власти в полной мере признавать и уважать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданские права, включая права национальных меньшинств и свободу выражения мнений”, — говорится в совместном заявлении президентов Польши и Литвы.
Президенты считают, что “диалог — это всегда лучший способ обеспечить социальное развитие и обсудить реформы и политику”.
“Мы относимся к суверенитету и независимости Беларуси с максимальным уважением и надеемся, что будут созданы условия для углубления сотрудничества с народом и государственными институтами Беларуси”, — они написали.
По словам Анджея Дуды и Гитанаса Науседы, тесное сотрудничество с Евросоюзом отвечает интересам Беларуси.
“Мы хотим, чтобы двери этого сотрудничества оставались открытыми, и мы готовы и дальше поддерживать Беларусь на пути углубления отношений с единой европейской семьей”, — сообщили они.
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Перед этим были обнародованы результаты национального экзит-пола. Так, согласно этим данным, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, когда за основного оппонента — Светлану Тихановскую — лишь 6,8%. Однако впоследствии у Тихановской объявили о победе в первом туре на некоторых избирательных участках. По информации иностранных наблюдателей, результаты экзит-полов за рубежом показали у Тихановской более 81% голосов.
В ночь на 10 августа в городах Беларуси начались массовые протесты и столкновения с силовиками. Правоохранители, в частности сотрудники ОМОНа (АМАПа) задерживали людей, использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули для разгона протестующих. В отдельных городах силовики опустили щиты и не мешают протестующим.
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения “Говори правду” Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацька, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.
Нынешний президент Александр Лукашенко руководит страной с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.