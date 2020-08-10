Денисова призвала правительство обеспечить социальную защиту детей крымских политзаключенных

КИЕВ. 10 августа. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Президента Украины Владимира Зеленского сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и дать поручение Кабинету министров обеспечить их семьям надлежащую социальную защиту, а правительство - позаботиться о детях кремлевских пленников, в том числе и крымчан. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Страна-агрессор РФ, незаконно заключив за решетку наших сограждан, лишила их детей внимания и заботы. Российские власти сознательно нарушили международное и национальное законодательство, а именно статью 9 Конвенции ООН о правах ребенка, статьи 5, 141, 152, 153 Семейного кодекса Украины и статью 11 Закона Украины "Об охране детства". Ужасная трагедия, которая произошла с сыном украинского политзаключенного Руслана Сулейманова Мусой - является следствием циничной оккупационной политики РФ, седьмой год подряд продолжающей разлучать украинские семьи. И пока это происходит, каждая такая семья нуждается в нашем внимании и помощи", - написала Денисова.

По ее словам, по имеющейся информации, "133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар, преследуются РФ по политическим мотивам". "112 - незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, остальные ограничены в передвижении и находятся по месту своего проживания. Из них 71 - являются родителями 188 несовершеннолетних детей", - добавила Омбудсмен.

"Десять жен кремлевских пленников, которые воспитывают 12 детей дошкольного и школьного возраста, проживают в различных регионах материковой Украины, а 62 женщины вместе с детьми остались на оккупированном полуострове. На их плечах лежит не только тяжелое бремя жены политического заключенного, но и обязанности самостоятельно воспитывать и обеспечивать детей", - отметила Денисова.

По ее словам, этой осенью на оккупированной территории Крыма с 17 детей политзаключенных в первый класс пойдут лишь 14, так как права на образование трех детей "руководство" крымских образовательных учреждений проигнорировало.

Также она добавила, что особого внимания и заботы требуют 11 тяжелобольных детей. Им нужна высококвалифицированная медицинская помощь. "В частности, дети двух ограниченных в передвижении политзаключенных - крымских татар, нуждаются в такой помощи немедленно", - указала Денисова.

Она отметила, что из-за отсутствия доступа к временно оккупированной территории Крыма, системного и последовательного механизма социальной защиты семей кремлевских пленников ни одна государственная организация не может оказать всестороннюю поддержку таким семьям.

"Обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и дать поручение Кабинету министров Украины обеспечить их семьям надлежащую социальную защиту. Прошу Первую леди Украины Елену Зеленскую взять под личный патронат каждую такую семью", - отметила Денисова.

Также Омбудсмен призвала Премьер-министра Украины и каждого члена правительства "взять под личную опеку каждого ребенка, на сегодня проживающего с матерью на контролируемой Украиной территории, срочно разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по урегулированию правового статуса и социальной защиты лиц, незаконно лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также членов их семей и утвердить соответствующую государственную социальную программу".

Она призвала и все международные правительственные и неправительственные организации, в частности Международный Комитет Красного Креста в Украине, предоставить гуманитарную помощь детм кремлевских пленников и способствовать усилению борьбы на международной арене за освобождение их родителей.

Кроме того, Омбудсмен опросила украинских граждан, правозащитников, волонтеров и общественных активистов, находящихся на временно оккупированной территории Крыма, скоординировать усилия в поддержке таких семей в быту, в частности в организации досуга детей в местах их компактного проживания.

"Дети украинских политзаключенных должны иметь достойное детство! Наша общая цель - сделать все, чтобы они не испытывали недостатка внимания и заботы, пока их родители находятся в плену агрессора!" - подытожила Омбудсмен.

Напомним, Украина в ООН заявила о нарушении прав детей в Крыму.