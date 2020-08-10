За соблюдение противоэпидемических мероприятий в школах отвечает их руководство - Степанов

КИЕВ. 10 августа. УНН. С начала учебного года за соблюдение противоэпидемических мероприятий в школах несет ответственность их руководство. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Эта обязанность возлагается на руководство школы по выявлению, по соблюдению соответствующих правил, выявление детей с признаками респираторной болезни, проведение термоскринига. Ответственность возложена на руководство школы. Санитарные нормы и правила, которые разработанны, их надо выполнять. Потому что за выполнением этих норм стоит безопасность учеников, которые обучаются - это здоровье наших детей", - отметил он.

Напомним, согласно приказам Министерства здравоохранения Украины предусмотрено проведение тестирований на СOVID-19 учителям, только если данное лицо является контактным или имеет соответствующие симптомы.

Как ранее сообщалось в УНН, в Минздраве разъяснили, как будут утилизироваться средства индивидуальной защиты в школах.