В Минздраве анонсировали закупку более миллиона тест-систем на COVID-19 по программе Всемирного банка

КИЕВ. 10 августа. УНН. За последние четыре месяца в украинских больницах было дополнительно установлено 800 аппаратов ИВЛ и увеличилось количество коек, к которым подведен кислород. Кроме того, в Минздраве по программе Всемирного банка планируют закупить около 1,2 млн тест-систем на COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы существенно увеличили количество аппаратов ИВЛ за 4 месяца, более 800 аппаратов было дополнительно установлено и продолжают устанавливаться в наших больницах. Кроме того, существенно увеличилось количество коек, к которым подведен кислород... Мы увеличиваем количество закупок по средствам индивидуальной защиты, это касается обеспечения наших больниц средствами индивидуальной защиты: респираторы, перчатки, защитные щитки и медицинские маски. Мы будем закупать и тестирования, новые тест-системы, около 1,2 млн штук, которые закупаются на программе Всемирного банка, кроме того закупаем дополнительное оборудование", - отметил он.

Напомним, в Украине на 9 часов 10 августа зафиксировано уже почти 82 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - в очередной раз более тысячи.