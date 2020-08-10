В Госэнергонадзоре создали орган контроля за электроэнергетикой и теплоснабжением

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Госэнергонадзоре создали координационный совет по вопросам основной деятельности, состоялось его первое заседание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"7 августа 2020 года состоялось первое организационное заседание координационного совета по основным вопросам деятельности Государственной инспекции энергетического надзора Украины. Соответствующий приказ от 6 августа 2020 года № 124 подписал в.и.о. главы Госэнергонадзора Роман Боднар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что координационный совет является консультативно-совещательным органом, который имеет целью способствовать постоянному совершенствованию государственной политики в сфере надзора в области электроэнергетики и теплоснабжения.

"Неотложной задачей на сегодня является приведение нормативно-правовых актов с нормами действующего законодательства. Поэтому детальный анализ уже действующих подзаконных актов, отмены потерявших актуальность и внесения изменений в другие - должны предоставить ведомству правовые инструменты для осуществления мер надзора с целью обеспечения качественного, безопасного и бесперебойного электро- и теплоснабжения", - сказал Боднар.

Напомним, предприятия топливно-энергетического комплекса Украины начали подготовку к отопительному периоду в плановом порядке, со значительными запасами топлива на складах.