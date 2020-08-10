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ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано

ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано

КИЕВ. 10 августа. УНН. С начала суток до полудня нарушений "режима тишины" на Донбассе со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщил полковник Максим Праута из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - рассказал Праута.

Напомним, 9 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза были нарушены договоренности Трехсторонней контактной группы.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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