ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано

КИЕВ. 10 августа. УНН. С начала суток до полудня нарушений "режима тишины" на Донбассе со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщил полковник Максим Праута из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - рассказал Праута.

Напомним, 9 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза были нарушены договоренности Трехсторонней контактной группы.