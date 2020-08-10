Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0235  EUR: 32,80 -0,1040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Транснациональные компании стали подменять украинские банки: эксперты назвали плюсы и минусы
Транснациональные компании стали подменять украинские банки: эксперты назвали плюсы и минусы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4530

Данилов заверил, что на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

Данилов заверил, что на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

КИЕВ. 10 августа. УНН. Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, уже две недели без обстрелов и боевых потерь. Об этом сообщил глава Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

"Режим прекращения огня на Донбассе придерживается, две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - заявил Данилов.

Отмечается, что, по данным Главного ситуационного центра при СНБО Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

"В отличие от многих ранее объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. Надежды, что достигнутые ТКГ договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток до полудня нарушений "режима тишины" на Донбассе со стороны боевиков не зафиксировано.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что одиночные выстрелы со стороны боевиков можно было бы не учитывать.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Донбасс, режим тишины, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.