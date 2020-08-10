Данилов заверил, что на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

КИЕВ. 10 августа. УНН. Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, уже две недели без обстрелов и боевых потерь. Об этом сообщил глава Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

"Режим прекращения огня на Донбассе придерживается, две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - заявил Данилов.

Отмечается, что, по данным Главного ситуационного центра при СНБО Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.



"В отличие от многих ранее объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. Надежды, что достигнутые ТКГ договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.



Напомним, с начала суток до полудня нарушений "режима тишины" на Донбассе со стороны боевиков не зафиксировано.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что одиночные выстрелы со стороны боевиков можно было бы не учитывать.