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Зеленский: военная разведка должна усилить стратегическую и оперативную работу

Зеленский: военная разведка должна усилить стратегическую и оперативную работу

КИЕВ. 10 августа. УНН. Военная разведка Украины должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время представления нового начальника главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации", - отметил он.

Также Зеленский отметил важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.

"В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", - сказал Президент.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на важность возрождения боевого духа украинской военной разведки.

"Я искренне желаю и лично вам, и всем вашим подчиненным достойно продолжать славные традиции украинского войска и разведки", - отметил он, обращаясь к начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову.

Кирилл Буданов отметил, что перед Украиной стоят такие вызовы, как усиление влияния гибридных войн, глобальная дезинформация и наличие врага на нашей земле.

"Сегодня перед военной разведкой Украины стоят следующие задачи: это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину", - отметил начальник ГУР Минобороны.

Напомним, Президент Владимир Зеленский представил нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, указав, что новый глава этого подразделения - не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом.

Источник: УНН
Теги: разведка, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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