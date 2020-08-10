Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0235  EUR: 32,80 -0,1040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Транснациональные компании стали подменять украинские банки: эксперты назвали плюсы и минусы
Транснациональные компании стали подменять украинские банки: эксперты назвали плюсы и минусы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4770

Лукашенко считает, что выборы в Беларуси прошли "как праздник"

Лукашенко считает, что выборы в Беларуси прошли "как праздник"

Александр Лукашенко

КИЕВ. 10 августа. УНН. Президентские выборы в Беларуси прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает УНН со ссылкой на "БелТА".

"…Вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", - сказал Лукашенко.

Так, президент отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке, на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. При чем, по мнению главы государства, после объявления окончательных результатов, она может быть еще выше.

"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью", - заявил беларусский лидер.

Как сообщал УНН, по предварительным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.

В свою очередь, в штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской не согласны с результатами голосования, объявленными ранее главой ЦИКа Лидией Ермошиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как разгоняли протесты после выборов в Беларуси: хронология и фото ночных событий

Источник: УНН
Теги: выборы, Беларусь, Лукашенко

В тексте упоминаются

Лукашенко Александр
Лукашенко Александр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.