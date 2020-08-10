В Украине проводить эпидемиологические расследования некому - Голубовская

КИЕВ. 10 августа. УНН. Несмотря на то, что Украина - это страна хронических эпидемий, у нас до сих пор так и нет санитарно-эпидемиологической службы, нет утвержденной процедуры проведения эпидрасследования на уровне государства. Более того, мы перестали выпускать эпидемиологов из вузов. Об этом на своей странице в Facebook написала врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.

"Эпидемиология - это достаточно сложная наука. Ввести карантин - много ума не надо. И без других мероприятий эффект от него один - растянуть во времени рост заболеваемости. Эпидемиологические расследования - вот это непростой, но - самый эффективный метод преодоления эпидемий. На сегодняшний день у нас их проводить некому, практически уничтожен золотой кадровый потенциал, нет утверждённой процедуры проведения эпидрасследования на уровне государства (нужны изменения в законодательстве), нет службы и, наконец, мы перестали выпускать эпидемиологов в ВУЗах. Чтоб уже наверняка. И это в стране хронических эпидемий. Поэтому мы выпьем всю свою чашу до дна", - написала она.

Также врач уточнила, что в последние несколько дней, количество заболевших коронавирусной болезнью значительно выросло.

"В последние несколько дней у меня такое ощущение, что заболели все. Реально - ложатся целые семьи, с детьми некому дома остаться, приходится и их госпитализировать вместе с родителями, бабушками и дедушками...", - сообщила Голубовская.

Напомним, что сегодня, по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, глава правительства Денис Шмыгаль поручил "разработать механизм командировки эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований".

При этом, как выяснили в УНН, несмотря на очередной пик пандемии, главный санврач Украины Виктор Ляшко сейчас находится в отпуске.