ЦИК начинает процесс отбора кандидатов в теризбиркомы на местные выборы

КИЕВ. 10 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия начинает процесс отбора кандидатов в ТИК на местные выборы, которые состоятся 25 октября. Уже установлено несоответствие ряда кандидатур требованиям Избирательного кодекса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"10 августа Центральная избирательная комиссия начала свою работу в режиме заседания", - говорится в сообщении.

По словам главы ЦИК Олега Диденко, Комиссия завершила обработку почти 28 тыс. представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий. Это позволило перейти к первому из трех следующих этапов формирования состава ТИК.

"На первом из них мы должны установить несоответствие отдельных кандидатур требованиям Избирательного кодекса Украины, к чему сейчас и перейдем. После завершения первой части этого заседания Комиссии его работа будет продолжена. Нас ожидают проведение жеребьевки относительно включения кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий. А потом, третий этап - их формирование", - подчеркнул Диденко.

Отмечается, что ЦИК установила несоответствие отдельных кандидатур, внесенных в состав областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий, требованиям Избирательного кодекса Украины и отклонила их.

Установлено, что в нарушение требований Кодекса некоторыми субъектами представления кандидатур в состав ТИК было одновременно внесено одних и тех же лиц, но не подтверждено предоставление такими лицами согласия на участие в работе избирательной комиссии от соответствующего субъекта представления кандидатур. А также - лиц, не имеющих права голоса и которые являются должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, работниками правоохранительных органов.

"Также по результатам проведенной в соответствии с ЗУ "О Государственном реестре избирателей" проверки было установлено, что некоторыми субъектами представления внесены кандидатуры, которые по данным Госреестра умерли или признаны судом недееспособными", - добавили в ЦИК.

Напомним, Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.