Кулеба провел разговор с принцем Саудовской Аравии: готовятся к первым за 11 лет консультациям

КИЕВ. 10 августа. УНН. Украина предложила Саудовской Аравии впервые за 11 лет возобновить в онлайн-режиме политические консультации между внешнеполитическими ведомствами государств. Об этом по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с саудовским коллегой принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом информирует пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Дмитрий Кулеба предложил впервые за 11 лет восстановить в онлайн-режиме политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и Королевства Саудовская Аравия. Принц Файсал бин Фархан Аль Сауд положительно воспринял предложение и согласился начать подготовку к консультациям", - информируют дипломаты.

Также во время разговора стороны уделили внимание теме развития торговли и инвестиций между Украиной и Саудовской Аравией. По мнению принца Файсала бин Фархана Аль Сауда, экономическое взаимодействие Саудовской Аравии с Украиной "имеет большой потенциал", информируют в министерстве.

"Собеседники сделали отдельный акцент на ожидаемых положительных последствиях введенного для подданных Саудовской Аравии безвизового режима при посещении Украины для расширения деловых, культурных и человеческих связей между двумя дружественными странами. Они также обсудили возможные шаги по дальнейшему упрощению процедуры въезда в Королевство для отдельных категорий граждан Украины", - отмечают в МИД.

Сообщается, что руководитель внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии также одобрительно откликнулся на приглашение главы МИД Украины посетить наше государство с визитом.

"Дмитрий Кулеба также подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского Его Величеству Королю Салману бин Абдульазизу и Его Высочеству наследному принцу Мухаммаду бин Салману посетить Украину и получил заверения, что предложение будет рассмотрено после снятия действующих карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19", - добавили дипломаты.

Напомним, ранее Украина и Кувейт договорились провести политические консультации для активизации двустороннего политического диалога.



