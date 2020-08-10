В Житомире местная власть организует ИФА-скрининг для педагогов перед 1 сентября

КИЕВ. 10 августа. УНН. Депутаты Житомирского горсовета проголосовали за решение обеспечить проведение медицинского осмотра и ИФА-тестирования для педагогов города перед началом нового учебного года, передает УНН со ссылкой на times.zt.

"В рамках подготовки к учебному году из-за ограничений в связи с COVID-19 наши педагогические работники должны пройти медосмотр. Мы разработали маршрут прохождения медосмотра - это, в первую очередь, обращение в регистратуру к своему семейному врачу, потом осмотр отоларинголога, дерматолога, бактериологическое обследование, для женщин - осмотр акушер-гинеколога и вывод семейного врача. Медосмотр проводится бесплатно для всех педагогических работников", - прокомментировала решение заместитель городского головы Мария Мисюрова.

Городской голова Сергей Сухомлин, в свою очередь, отметил, что педагогическим работникам обязательно проводить ИФА-тесты.

"Посмотрим, сколько людей у нас переболело реально", - сказал он.

Вместе с тем, как сообщалось в УНН, Министерство образования и науки сняло с себя ответственность за организацию ИФА-тестирования для учителей перед 1 сентября.

Там отметили, что это прерогатива органов местной власти и руководства образовательных учреждений.

После этого, на сайте петиций КМУ к премьер-министру Денису Шмыгалю появился призыв: все же найти средства и обеспечить ИФА-скрининг среди педагогов.

"Иммунные и здоровые учителя без угрозы для здоровья и жизни детей смогут обеспечить начало учебного процесса в украинских школах", - отмечают авторы петиции.

Напомним, ИФА-тесты помогли выявить больных "ковидом" педагогов перед началом ВНО во Львове, а также инфицированных воспитателей - перед открытием детсадов в Киеве.