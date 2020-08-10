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Гуанчжоу передал гуманитарную помощь Киеву для предотвращения и контроля СOVID-19

Гуанчжоу передал гуманитарную помощь Киеву для предотвращения и контроля СOVID-19

КИЕВ. 10 августа. УНН. Город Гуанчжоу передал 100 тысяч одноразовых медицинских масок и 200 инфракрасных термометров Киеву для предотвращения и контроля СOVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Гуанчжоуское народное муниципальное правительство передело 100 тысяч одноразовых медицинских масок и 200 инфракрасных термометров городу Киеву", - сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что термометры будут переданы в интернатные учреждения и социальные учреждения города. Масками будут обеспечены социальные работники.

Также отмечается, что гуманитарная помощь от города Гуанчжоу предоставлена для предотвращения и контроля СOVID-19.

Напомним, в Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 66 человек, в общем - уже более 9,5 тыс. случаев.

Источник: УНН
Теги: Китай, Киев, Украина, Коронавирус
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