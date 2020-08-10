КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Украины Владимер Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ОПГ.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон" О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей" № 817-IX, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020", - говорится в сообщении.

Сообщается, что документ вносит изменения в части 2 статьи 31 и статьи 315 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которыми устанавливается, что уголовное производство в суде первой инстанции в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого.

Отмечается, что это ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, положительно повлияет на реализацию прав сторон уголовного производства, соблюдение принципов уголовного производства, качество работы местных судов Украины общей юрисдикции.

"Такой шаг также разгрузит украинские суды от рассмотрения большого количества уголовных производств коллегиями в составе трех профессиональных судей и будет способствовать улучшению доступа граждан к правосудию и выполнению задач уголовного судопроизводства, закрепленные как в национальном законодательстве, так и в международных соглашениях", - отмечается в сообщении .

Кроме того, в большом количестве судов правосудия осуществляют не более трех судей, в результате чего после рассмотрения любого ходатайства органа досудебного расследования во время досудебного расследования в этом же суде уже невозможно создать коллегию судей, а потому дела направлялись в апелляционные суды с целью изменения территориальной подсудности и направления дел на рассмотрение в другие суды.

Напомним, ВР приняла изменения в УПК по разгрузке судей.



