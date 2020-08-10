Власти Одессы настаивают на эвакуации аварийного танкера Delfi целым

КИЕВ. 10 августа. УНН. Сегодня, 10 августа, состоялось совещание мэра Одессы Геннадия Труханова с заместителем начальника по операционной деятельности Одесского филиала ГП “Ассоциация морских портов Украины” Денисом Карповым и первым вице-мером Сергеем Пидгайным. Участники совещания настаивают на подъеме танкера Delfi целым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба горсовета.

Так, участники совещания обсудили дальнейшие планы, порядок и координацию действий по подъему танкера Delfi.

“Основное наше требование — буксировка этого судна целиком, не разрезая его”, — подчеркнул Труханов, добавив, что это нужно сделать в максимально короткие сроки.

Добавим, что экспертной комиссией Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям авария с танкером-бункеровщик Delfi была классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня. В связи с этим руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации местного уровня назначен первый заместитель городского головы Сергея Пидгайный.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября — перевернулся.

Первые попытки поднять танкер не удались.

Недавно ликвидацией последствий аварии судна начала заниматься государство с технической реализацией от АМПУ.