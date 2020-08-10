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Власти Одессы настаивают на эвакуации аварийного танкера Delfi целым

Власти Одессы настаивают на эвакуации аварийного танкера Delfi целым

КИЕВ. 10 августа. УНН. Сегодня, 10 августа, состоялось совещание мэра Одессы Геннадия Труханова с заместителем начальника по операционной деятельности Одесского филиала ГП “Ассоциация морских портов Украины” Денисом Карповым и первым вице-мером Сергеем Пидгайным. Участники совещания настаивают на подъеме танкера Delfi целым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба горсовета.

Так, участники совещания обсудили дальнейшие планы, порядок и координацию действий по подъему танкера Delfi.

“Основное наше требование — буксировка этого судна целиком, не разрезая его”, — подчеркнул Труханов, добавив, что это нужно сделать в максимально короткие сроки.

Добавим, что экспертной комиссией Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям авария с танкером-бункеровщик Delfi была классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня. В связи с этим руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации местного уровня назначен первый заместитель городского головы Сергея Пидгайный.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября — перевернулся.

Первые попытки поднять танкер не удались.

Недавно ликвидацией последствий аварии судна начала заниматься государство с технической реализацией от АМПУ.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, кораблекрушение
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