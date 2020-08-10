МИД стран Люблинского треугольника призвали Лукашенко освободить задержанных

КИЕВ. 10 августа. УНН. Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины, входящих в состав стран Люблинского треугольника, сделали совместное заявление по ситуации в Беларуси и призвали власти страны воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление обнародованное МИД Украины.

“Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью”, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую руководители указанных МИД полностью поддерживают, говорится в сообщении.

“Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь. При необходимости, мы открыты к любой помощи в содействии этому диалогу. Благополучия и процветания Беларуси и ее народа важные для всей Европы и особенно для нашего региона”, — говорится в заявлении.

Страны-участники Люблинского треугольника подчеркивают, что заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего.

Напомним, что Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело “по фактам массовых беспорядков и насилия по отношению к органам внутренних дел”.