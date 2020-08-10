Катастрофа рейса PS752: Ирану придется компенсировать убытки МАУ - Енин

КИЕВ. 10 августа. УНН. Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях. Об этом в своем Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает УНН.

“Мне трудно представить возможность избежать иранской стороной ответственности за сбитый украинский Боинг, и это понимают все причастные игроки”, — написал Енин.

Он добавил, что во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. “Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров”, — добавил замглавы МИД.

“Действительно самолет МАУ было застраховано в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков. Согласно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях”, — пояснил Енин.

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