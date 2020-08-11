Увеличение количества больных COVID-19: Степанов призвал усилить контроль

КИЕВ. 11 августа. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал усилить контроль за правилами безопасности по предотвращению распространения COVID-19. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы считали, что у нас будет так называемая "вторая волна", то есть существенное увеличение количества больных, где-то в октябре-ноябре, и это будет сопряжено с эпидемией гриппа, с сезоном гриппа, который начинается в октябре. Так считал весь мир - что существенное увеличение больных COVID-19 начнется осенью, в октябре-ноябре. Мы сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных COVID-19. Именно поэтому мы начали более мощно и быстро двигаться. Несмотря на то, что было сделано очень много", - сказал Степанов.

По его словам, Минздрав уже увеличил количество тестирований на коронавирус в десятки раз, восстановил систему эпиднадзора, а также увеличивает мощность медицинской системы.

"Я подчеркиваю и обращаюсь к своим коллегам по поводу усиления контроля за теми правилами (безопасности - ред.), которые установлены. Они очень просты и их очень просто выполнять", - добавил министр.

Напомним, в Украине на 8:50 11 августа зафиксировано уже более 83 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - опять более тысячи.