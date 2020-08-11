Степанов сообщил, выдерживает ли система здравоохранения нагрузку из-за COVID-19

КИЕВ. 11 июля. УНН. На сегодня система здравоохранения Украины выдерживает нагрузку из-за COVID-19, но "есть соответствующий предел". Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"О нагрузке на систему здравоохранения на наши медучреждения: еще раз хочу подчеркнуть, что мы существенно укрепили наши медицинские учреждения касательно возможности лечения больных COVID-19, по оказанию медицинской помощи всем больным. Но все равно есть соответствующий предел. На сегодняшний день, конечно, все без исключения госпитализируются, у нас есть соответствующий запас коек, мы при необходимости начинаем разворачивать больницы "второй волны", - сказал министр.

Вместе с тем он отметил, что очень важно "сознание украинцев, и прекращение легкомысленного отношения к COVID-19".

"Поэтому я думаю, если мы будем мудры, то все выдержит и наша медицинская система тоже выдержит", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине на 8:50 11 августа зафиксировано уже более 83 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - опять более тысячи.