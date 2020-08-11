Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0235  EUR: 32,80 -0,1040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Выборы в Беларуси: стало известно о ситуации на украинско-белорусской границе
Выборы в Беларуси: стало известно о ситуации на украинско-белорусской границе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5940

Степанов сообщил, выдерживает ли система здравоохранения нагрузку из-за COVID-19

Степанов сообщил, выдерживает ли система здравоохранения нагрузку из-за COVID-19

Максим Степанов

КИЕВ. 11 июля. УНН. На сегодня система здравоохранения Украины выдерживает нагрузку из-за COVID-19, но "есть соответствующий предел". Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"О нагрузке на систему здравоохранения на наши медучреждения: еще раз хочу подчеркнуть, что мы существенно укрепили наши медицинские учреждения касательно возможности лечения больных COVID-19, по оказанию медицинской помощи всем больным. Но все равно есть соответствующий предел. На сегодняшний день, конечно, все без исключения госпитализируются, у нас есть соответствующий запас коек, мы при необходимости начинаем разворачивать больницы "второй волны", - сказал министр.

Вместе с тем он отметил, что очень важно "сознание украинцев, и прекращение легкомысленного отношения к COVID-19".

"Поэтому я думаю, если мы будем мудры, то все выдержит и наша медицинская система тоже выдержит", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине на 8:50 11 августа зафиксировано уже более 83 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - опять более тысячи.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, больницы, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.