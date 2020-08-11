В "Слуге народа" назвали предварительную дату внеочередного заседания ВР

КИЕВ. 11 августа. УНН. Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание предварительно во вторник, 25 августа. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.

"Ориентировочная дата - 25 августа... Вероятнее всего соберемся, чтобы принять этот закон (о повышении минимальной заработной платы - ред.)", - отметил он.

Напомним, появился текст законопроекта, представленного Президентом Зеленским, об изменениях в госбюджет на 2020 год, которым предусматривается постепенное повышение в текущем году минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.

Как ранее сообщалось в УНН, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что Рада соберется на внеочередное заседание в День Независимости, 24 августа.