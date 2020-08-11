В НАПК объяснили, декларации которых сотрудников СБУ не будут проверять

КИЕВ. 11 августа. УНН. Не все декларации сотрудников Службы безопасности Украины подлежат проверке. Поэтому, НАПК не будет проверять декларации водителей и медиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Все сотрудники СБУ должны подавать декларации - это предусмотрено Законом Украины "О СБУ". Но не все эти декларации подлежат полной проверке НАПК. Так, НАПК не проверяет декларации сотрудников СБУ, которые выполняют функции по обслуживанию или технические функции. Это, например, шоферы и медики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверке подлежат декларации таких должностных лиц СБУ:

- глава, заместители главы СБУ и другие кадры, которые осуществляют функции представителей власти;

- лица, чьи должности, связаны с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций или уполномочены на выполнение этих функций. Это начальники финансовых департаментов и отделов, заведующие складов, инспекторы и ревизоры, начальники департаментов и главных управлений и тому подобное.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларации 16 должностных лиц, среди которых 12 заместителей министров.