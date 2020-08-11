Сергей Притула идет в мэры Киева

КИЕВ. 11 августа. УНН. Шоумен, ведущий Сергей Притула будет баллотироваться в мэры Киева от политической партии "Голос". Об этом Притула заявил во время съезда партии, передает корреспондент УНН.

"Я баллотируюсь на должность городского головы Киева", - сказал Притула.

Добавим, что Притула в течение года является членом политического совета партии.

Напомним, на выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу.



