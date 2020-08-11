Новости: Политика
Вторник, 11 августа 2020, 16:15 • Анна Мурашко • 26175
Сергей Притула идет в мэры Киева
Сергей Притула
КИЕВ. 11 августа. УНН. Шоумен, ведущий Сергей Притула будет баллотироваться в мэры Киева от политической партии "Голос". Об этом Притула заявил во время съезда партии, передает корреспондент УНН.
"Я баллотируюсь на должность городского головы Киева", - сказал Притула.
Добавим, что Притула в течение года является членом политического совета партии.
Напомним, на выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу.
Источник: УНН
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