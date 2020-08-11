Украина и Беларусь договорились усилить сотрудничество в аграрной сфере

КИЕВ. 11 августа. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко договорились об углублении торгово-экономического сотрудничества между странами в аграрной сфере. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития по итогам встречи министров, передает УНН.

Так, участники встречи обменялись опытом развития аграрного сектора и договорились об углублении торгово-экономического сотрудничества между странами в этой сфере.

"Сотрудничество в аграрной сфере, с точки зрения перспектив и возможностей для торговли и отраслевого взаимодействия, имеет особое значение в системе экономических отношений между нашими странами. Украина и Республика Беларусь поддерживают постоянный диалог в сфере санитарных и фитосанитарных норм, способствует углублению взаимовыгодного сотрудничества между государствами", - отметил Петрашко.

В конце встречи министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко пригласил украинскую сторону принять участие в "Белагро-2020", одной из крупнейших аграрных выставок Республики Беларусь, которая запланирована на сентябрь 2020 года.

Отмечается, что белорусская делегация прибыла по приглашению посетить масштабную Украинскую агропромышленную выставку "АГРО-2020 года", которая будет проходить в Киеве 11-12 августа.

Добавим, что по данным министерства, за 5 месяцев 2020 года товарооборот между Украиной и Республикой Беларусь составил более 1,5 млрд долларов США, а за весь 2019 года - близко 5,6 млрд долларов США. По этому показателю Беларусь занимает седьмое место среди всех партнеров Украины. За пять месяцев 2020 года товарооборот аграрной продукции между Украиной и Республикой Беларусь составил 213,3 млн долларов.

Ранее в УНН сообщалось, что в ВР внесли проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси.