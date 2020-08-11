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Москаль сообщил об открытии дела против Геруса

Москаль сообщил об открытии дела против Геруса

Геннадий Москаль

КИЕВ. 11 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное производство в отношении главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса. Об этом в своем Facebook написал бывший глава  Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает УНН.

Он уточнил, что уголовное производство против Геруса открыто по решению суда.

"Она (Венедиктова - ред.) таки зарегистрировала уголовное производство относительно Андрея Геруса, который вместе с подельниками с НКРЭКУ и подставных фирм организовал новую масштабную схему по выкачиванию государственных и коммунальных денег с привлечением "Укрзализныци" и "Киевтеплоэнерго", - пишет Москаль.

Он добавил, что Офис Генпрокурора должен выполнить еще одно решение - Печерского районного суда, обязывающее прокуроров зарегистрировать производство относительно государственной измены, совершенной Герусом. Скан-копию соответствующего судебного решения Москаль опубликовал в своем Facebook.

Напомним, отставки Геруса требуют шахтеры. Они обвиняют его в "измене" и нанесении им ущерба из-за открытия импорта электроэнергии из РФ. За Геруса был вынужден оправдываться Президент.

Источник: УНН
Теги: Украина, энергетика, нардепы
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